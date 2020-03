Le Salon interjurassien de la formation devrait bien avoir lieu

La Salon interjurassien de la formation devrait bien se dérouler dans un mois comme prévu. La 11e édition de la manifestation est prévue du 1er au 5 avril à la Halle des expositions à Delémont. 3'500 élèves de la 9e et 10e Harmos des écoles secondaires du canton du Jura et de la partie francophone du canton de Berne sont attendus pour découvrir toute une série de métiers et de formations. Les invités d’honneur seront, cette année, l’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle et le centre de compétences de promotion de la paix de l’armée suisse.





Des mesures contre le coronavirus

Lors de la présentation de l’événement vendredi matin, le comité d’organisation a rappelé que sa tenue était conditionnée à l’évolution de l’épidémie de coronavirus. Il a souligné qu’il suivait attentivement les consignes des autorités fédérales et cantonales. « Tout est mis en œuvre en fonction des données actuelles en matière de protection d’hygiène », a indiqué la présidente. Anita Rion a précisé qu’une entreprise spécialisée avait été mandatée pour cette tâche. L’organisation de visites guidées pour les classes doit également permettre d’espacer la fréquentation du salon qui s’étend sur 8'000 m2. Une société de sécurité sera, par ailleurs, chargée du comptage des visiteurs et de la tenue de registres d’identification.

La présidente du comité d’organisation a précisé qu’il ne serait pas possible de reporter le salon à une date ultérieure cette année. Si le salon devait tout de même être annulé, les responsables pourraient envisager de le mettre sur pied en 2021.





Une application pour les visiteurs

Six concours seront organisés en parallèle de ce 11e Salon interjurassien de la formation dont, par exemple, la finale du Poivrier d’argent qui récompense les meilleurs apprentis cuisiniers de Suisse romande et du Tessin. Une véritable villa sera, par ailleurs, construite cette année dans le village de l’artisanat. Différents corps de métiers travailleront en même temps sur cette maison pour montrer la réalité de la branche aux visiteurs.

Notez aussi qu’une application a été développée par l’école des métiers techniques du CEJEF pour aiguiller les visiteurs dans le salon et dans leur choix de formation. Chaque métier bénéfice notamment d’une fiche explicative détaillée. /alr