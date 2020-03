Le canton de Berne dénombre 17 cas de coronavirus

« Trop peu informer suscite la méfiance. En dire trop crée de l'insécurité ». Le canton de Berne s'est essayé au compliqué exercice de communication pour dresser un état des lieux du coronavirus. Le directeur de la santé publique Pierre Alain Schnegg, ainsi que la médecin cantonale Linda Nartey ont tenu un point presse vendredi après-midi à Berne. 17 cas d'infection sont confirmés dans le canton, trois supplémentaires sont en cours d'analyse.







Rester flexible

La situation change d'heure en heure, mais aucun alarmisme n'est de mise selon les autorités. Ces dernières se sont félicitées de la mobilisation de l'appareil de santé face au virus. Elles ont également indiqué être conscientes que la population et l'économie payent un lourd tribut à cause du virus. Mercredi, la Confédération a précisé les mesures à prendre pour les rassemblements de moins de 1'000 personnes. Les manifestations de moins de 150 personnes ne sont notamment plus astreintes à de lourdes contraintes. De son côté, le canton de Berne avait pris vendredi passé des mesures plus strictes que celles édictées par la Confédération. Pour Pierre Alain Schnegg, la Direction de la santé a toutefois agi de la bonne manière :