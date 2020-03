St-Imier : l’école primaire prépare sa mue

L’avenir de l’école primaire de St-Imier se jouera la semaine prochaine. Le Conseil de ville est appelé à se prononcer sur un crédit de 3 millions de francs pour l’assainissement et la mise aux normes des bâtiments situés à la rue Agassiz 14 et 16.







Un gros chantier attend le bâtiment Agassiz 14

Les travaux envisagés comprennent l’isolation des façades, le remplacement de fenêtres et de portes pour répondre aux normes thermiques actuelles. Huit salles de classe seront entièrement rénovées et des mesures d’isolation phonique seront prises ponctuellement. Le crédit sollicité englobe également la rénovation de tous les sanitaires, le remplacement et l’agrandissement de l’ascenseur afin de permettre l’accès aux personnes à mobilité réduite, le changement de la lustrerie et la création de nouvelles zones de rangement.







Importante mise en conformité



La réalisation des travaux d’assainissement du bâtiment Agassiz 14 implique aussi la mise aux normes des installations électriques, le désamiantage, la mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite et la mise aux normes sismiques. Le bâtiment Agassiz 16 devra également faire l'objet de travaux, afin que l’édifice réponde aux nouvelles normes incendie. Enfin, à l’extérieur, le mur au sud de l’Esplanade sera rénové et la barrière remplacée pour des raisons de sécurité.

Le crédit de 3 millions de francs sera soumis au Conseil de ville jeudi prochain. Les citoyens imériens trancheront en votation le 17 mai. /mdu