Un « Citoyen Nobel » dans la région

Jacques Dubochet à travers l’objectif de la caméra. Le documentaire « un Citoyen Nobel » sera présenté samedi soir à Delémont, La-Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, en présence du réalisateur Stéphane Goël. Le film du lausannois propose de découvrir comment la vie de ce citoyen de Morges a été transformée depuis sa récompense et comment il utilise la notoriété qui en découle pour servir les causes qui lui sont chères, notamment celle du climat.

Un citoyen Nobel

« Je suis un citoyen à qui on a décerné un prix Nobel ». C’est ainsi que se qualifie Jacques Dubochet. Le chercheur vaudois s’est vu décerner le prix Nobel de chimie en 2017 pour ses recherches sur la cryo-microscopie électronique. Une récompense qui a bouleversé le quotidien du scientifique alors âgé de 75 ans. C’est ce changement qu’a choisi de documenter le réalisateur lausannois Stéphane Goël, à l'initiative du producteur Emmanuel Gétaz. Il a suivi Jacques Dubochet durant 18 mois depuis l’obtention de son Nobel.