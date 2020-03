Pour des leçons d'informatique plus sécurisées

Les cours d’informatique à l’école obligatoire doivent favoriser l’utilisation de logiciels sécurisés. C’est en substance la réponse du Conseil-exécutif à une motion portée par Maurane Riesen. L’élue PSA de Moutier demandait au gouvernement bernois d’encourager les écoles à utiliser des plateformes éducatives sécurisées et d’éviter le stockage de données privées des écoliers à l’étranger.

Le Conseil-exécutif rappelle que cette question relève de la responsabilité des communes puisqu’il s’agit d’une thématique liée l’organisation des écoles. Il affirme, néanmoins, partager l’avis de la motionnaire que l’enseignement de l’information et des médias doit avoir pour but de sensibiliser les enfants et adolescents aux enjeux liés à la sécurité des données. Le gouvernement bernois souligne, d’ailleurs, dans sa réponse que les produits utilisés dans les écoles doivent respecter les dispositions sur la protection des données. Enfin, quant à la proposition de mettre en place un service pour les écoles afin de pouvoir stocker leurs données sur un serveur en Suisse, le Conseil-exécutif explique que des tests sont en cours dans quelques établissements scolaires. Une base légale pour permettre aux communes d’utiliser ces services et stocker des données en Suisse de manière sûre devrait être créée dans le cadre de la révision de la loi sur l’école obligatoire. /nme