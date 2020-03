Des nouveaux locaux scolaires à Bienne

Un complexe bon marché

Le Conseil municipal demande un crédit global de 8'535'000 francs sur lequel se prononcera le Conseil de ville lors de sa séance de mars puis ce sera au tour de la population de donner son avis en mai. Cette somme servira à acquérir le bâtiment mais également à le réaménager en complexe scolaire. Ce budget est inédit d’après les autorités. En effet, Cédric Némitz, le directeur de la formation, de la culture et des sports, parle d’un coût « deux à trois fois moins élevé que pour construire un nouveau bâtiment scolaire ». Pour lui il s’agit d’une chance à saisir. De plus, sa situation est « idéale » pour le conseiller municipal. Il se trouve à mi-chemin entre le sud de la ville et le centre-ville ce qui permet d’avoir « un rayonnement assez large pour les élèves ».

Concernant le fait qu’il s’agit d’une ancienne usine, cela ne semble pas poser problème à Cédric Némitz. En effet, ce type de bâtiment est très haut et possède beaucoup de fenêtres, « ce qui convient très bien pour un complexe scolaire ». /lge