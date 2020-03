Berne veut plus de professeures à l’Université

Le Grand Conseil veut davantage de femmes professeures à l’Université de Berne. Le législatif cantonal a accepté mardi un postulat en ce sens. Le texte de la Verte Nathalie Imboden charge le Conseil-exécutif d’étudier la question.

Les femmes restent sous-représentées aux plus haut niveaux du professorat. Une contradiction quand on sait que plus de la moitié des universitaires sont des étudiantes. C’est ce qu’a souligné l’auteure du postulat. Ainsi, elles ne représentent qu’un quart des professeures, selon les dernières statistiques. Cette part a augmenté de manière continue ces dernières années, mais à un rythme très lent. Trop lent, pour Nathalie Imboden, qui a demandé à ce que le canton réfléchisse à des solutions. Le gouvernement bernois devra examiner, en collaboration avec l’Université de Berne, les mesures requises pour augmenter la part de femmes aux postes de professeurs. Il a aussi été chargé de définir les mesures d’accompagnement nécessaires, comme les conditions générales et des programmes d’encouragement pour professeures assistantes. /mdu