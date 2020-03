Loi sur les jeux d’argent : le Jura bernois défend son statut

Dans le détail de l’examen

Les paris sportifs locaux seront autorisés. Les élus ont soutenu la proposition de la commission de la sécurité. Une pratique que le Conseil-exécutif souhaitait interdire. Concernant l’impôt prélevé sur les maisons de jeux, le gouvernement bernois proposait qu’une part comprise entre 2,5 et 20% soit versée au Fonds de lutte contre la toxicomanie. Un pourcentage insuffisant pour plusieurs élus. Les Verts libéraux ont suggéré d’augmenter la part minimale à 5%, le PEV a même voulu aller jusqu’à 10%. La majorité a finalement coupé la poire en deux. Au moins 5% de l’impôt sera donc versé à la lutte contre la toxicomanie.

Cet impôt alimente aussi le Fonds de loterie, du sport et l'encouragement des activités culturelles. Les élus ont décidé de plafonner les subventions à 40% des frais déterminants du projet.

Enfin, concernant le subventionnement de l’aide au développement via le fonds de loterie, le Grand Conseil n’a pas suivi la majorité de la commission de la sécurité qui demandait de le biffer. Les élus de la région ont insisté sur l’importance de ce point, citant à plusieurs reprises la Fédération interjurassienne de coopération et de développement et la Fondation Digger, qui bénéficient du Fonds de loterie. La question a été renvoyée à la commission en vue de la seconde lecture. /mdu