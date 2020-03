Décliner l'art au féminin

Jean-René Moeschler aussi à l'honneur



Une seconde exposition s’ouvrira ce week-end, mais jusqu'au 17 mai seulement. L'artiste Jean-René Moeschler dévoilera 20 ans de créations au musée ainsi qu'à la galerie du Passage à Moutier. Des peintures souvent inspirées de l’univers végétal. Durant ces deux décennies, le Tavannois d'origine n'a eu de cesse d'animer ses toiles en faisant contraster l'aérien et le solide, le fluide et le rigide ou encore en perturbant les rôles de la ligne et du fond. Il a longtemps usé de la perspective, le moyen pour lui d'aller à l'encontre de ses habitudes d'antan: