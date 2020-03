Quand l’école aborde les questions de genre

Les stéréotypes de genre doivent être combattus aussi à l’école. L’association interjurassienne grève des femmes veut agir en ce sens et met en place un projet pilote. Des interventions auront lieu lundi dans des classes de 3e, 4e et 7e Harmos du cercle scolaire du Montchaibeux qui regroupe les villages de Rossemaison et de Châtillon. Le projet pilote a été présenté jeudi après-midi aux enseignants. C’est l’association neuchâteloise SEM - Succès, Egalité, Mixité – qui viendra parler avec les enfants. La cofondatrice de l’organisation, Eglantine Jamet, explique comment se déroulent les interventions dans les classes :