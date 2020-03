Espaces publics déserts à Moutier

Tous les espaces publics de la ville de Moutier sont désormais fermés. La mesure concerne les parcs, les places de jeux et les préaux d’écoles principalement. Les autorités l'ont annoncé mercredi matin afin de renforcer la lutte contre le coronavirus. Elles ont observé de trop nombreux regroupements. La situation sanitaire invite à la plus grande prudence, souligne le maire Marcel Winistoerfer. Des affiches seront placardées dans les espaces concernés. Il n'y aura pas de contrôles systématiques pour l’heure, mais le Conseil municipal demande à la population de faire preuve de bon sens. De manière générale, tout rassemblement public de plus de cinq personnes est déconseillé.

Dans le domaine de l'économie, au vu des nombreuses demandes formulées, le Conseil municipal invite les indépendants ou chefs d'entreprises rencontrant des difficultés à s'adresser au délégué économique Jacques Stalder au 032 493 71 70 ou par mail à jacques.stalder@moutier.ch.



Les autorités ont aussi annoncé mercredi la fermeture complète de l’administration. Les premières mesures se sont révélées insuffisantes. Il faudra désormais prendre rendez-vous par téléphone pendant les heures d’ouverture des bureaux./oza