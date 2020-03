Le Salon interjurassien de la formation repoussé à mars 2021

Le Salon interjurassien de la formation devrait avoir lieu du 24 au 28 mars 2021. Le comité d’organisation a communiqué vendredi sa décision de repousser le rendez-vous d’une année. Cette 11e édition devait se tenir du 1er au 5 avril à la Halle des expositions de Delémont. 3'500 élèves de la 9e et 10e Harmos des écoles secondaires du canton du Jura et du Jura bernois étaient attendus pour découvrir formations et métiers.

Le comité d’organisation espérait maintenir le rendez-vous, mais il a dû interrompre ses préparatifs en raison des mesures prises par les autorités fédérales et cantonales pour freiner la propagation du coronavirus. /comm-gtr