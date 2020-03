« Je peux regarder ma copine se faire les ongles »

Nous en profitons pour rappeler les règles afin de limiter la propagation du virus. Restez chez vous autant que possible, garder vos distances, lavez-vous fréquemment les mains, toussez dans votre coude et en cas de fièvre et de toux, rester absolument à la maison et n’allez pas directement à la pharmacie ou chez le médecin avant d’avoir appelé par téléphone. /jrg