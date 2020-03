Coronavirus : des clarifications pour les communes

Jura bernois.Bienne (Jb.B) veut clarifier la situation sanitaire actuelle auprès des communes. L’association a publié lundi matin un communiqué dans lequel elle propose des pistes pour que les administrations ne soient pas désœuvrées dans le contexte de la lutte contre le coronavirus.

Jb.B propose dans un premier temps aux autorités de communiquer régulièrement avec leur population. Cette mesure permet d’une part de rassurer les habitants et aussi de leur faire garder le moral dans cette période. Les communes peuvent aussi mettre en place et coordonner l’aide sur leur territoire, surtout pour les personnes à risques.

La situation économique préoccupe aussi l’association. Elle propose d’allonger les délais de paiement ou de suspendre le prélèvement de certaines taxes et émoluments. Les PME ne sont pas oubliées : Jb.B recommande aux communes de payer dès que possible leurs facteurs aux entreprises. Et d’aider les patrons à s’orienter pour obtenir une aide financière.

Enfin, dans le domaine de la sécurité, Jb.B plaide pour l’instauration de patrouilles. Ces dernières auraient pour but de veiller à ce qu'il n’y ait pas plus de 5 personnes dans un groupe et que les distances de sécurité soient respectées.

Jura bernois.Bienne demande par ailleurs aux communes de « soutenir sans réserve » le Conseil fédéral et le canton de Berne. L’association déconseille à ce titre aux administrations d’opter pour des mesures qui ne seraient pas de leur ressort, comme l’instauration de mesures policières répressives, ou de régler les questions médicales par exemple. /comm-amo