Les véhicules ne pourront plus être expertisés. Les sections Berne et Bienne-Seeland du TCS interrompent les contrôles et les tests, dans le cadre des mesures de lutte contre le coronavirus. Le centre technique de Boujean sera ainsi fermé jusqu’au 19 avril au moins. L’Office cantonal de la circulation routière a prolongé tous les délais pour les expertises. Ces mesures concernent également les cours de conduite. /comm-mdu