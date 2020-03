Stéphane Devaux : un capitaine de navire

Stéphane Devaux, c’était d’abord une plume. Journaliste de haut vol depuis plus de 30 ans, responsable de rubrique puis rédacteur en chef au Journal du Jura, enfin co-rédacteur en chef d’Arcinfo, Stéphane Devaux avait touché à tous les domaines, d’abord en sport, puis en région, et à tous les échelons.

Non seulement il savait écrire et décrire comme personne, mais surtout il parvenait à prendre le pouls de cette région qui est la sienne et à en décrypter les enjeux qu’il partageait avec ses lecteurs.