Valbirse veut rassurer ses entreprises

L’information est primordiale. Les autorités de Valbirse adressent un message aux entreprises et aux indépendants de la commune touchés par la crise économique liée au coronavirus. Le maire, Jacques-Henri Jufer, souligne que les communes n’ont aucune compétence en ce qui concerne les mesures de chômage partiel ou d’indemnités en cas de perte de gain. En revanche, elles jouent un rôle dans la transmission des informations, afin de rassurer au mieux les personnes concernées. En effet, beaucoup d’employeurs et d’indépendants se retrouvent confrontés à des difficultés et les inquiétudes se multiplient. Jacques-Henri Jufer :