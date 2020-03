Echange de territoires entre Berne et Obwald

Berne et Obwald modifient leur frontière cantonale. Le Conseil-exécutif a accepté ce changement d’après un communiqué publié jeudi. La station supérieure du Titlis sera reconstruite et une partie du bâtiment projeté se situe sur le territoire du canton de Berne. Comme la loi cantonale bernoise sur les constructions prévoit que les constructions et les installations ne doivent pas dépasser les frontières nationales, cantonales ou communales, il a fallu déplacer la frontière entre les cantons de Berne et d’Obwald. Ce sont ainsi 1531 mètres carrés du territoire du canton de Berne situés au sud de la station supérieure du Titlis qui passent au canton d’Obwald. Au titre de compensation, une surface de 1531 mètres carrés passe de la commune obwaldienne d’Engelberg à la commune bernoise d’Innertkirchen. /comm-amo