Large récolte de données sur le Covid-19

Des chercheurs veulent établir une carte régionale des potentiels foyers dangereux de coronavirus. En collaboration avec la Task Force Covid-19 de l’ETH Zurich et la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne, ils ont créé une plateforme de données. Il s’agit d’une première en Suisse. Le but est de récolter des informations directement auprès de la population, afin d’identifier des foyers d’infection.

Tous les habitants, avec ou sans symptôme, sont appelés à participer au sondage sur covidtracker.ch. Il suffit d'entrer son code postal et d'auto-évaluer son état de santé. Les données sont récoltées de manière anonyme. /comm-mdu