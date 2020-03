Le lynx aperçu dans le Jura

C’est une promenade dont elle se souviendra… Jeudi après-midi, Joëlle Heinis, de Rossemaison, a aperçu un lynx sur les hauteurs de Châtillon, au-dessus de la cabane forestière La Côtatte. L’animal était couché sur une route et est resté très calme lorsque la promeneuse est arrivée à quelques mètres de lui. Elle en a évidemment profité pour capturer en photo cet instant privilégié et « impressionnant », selon ses dires. Cette observation est « très rare » et « exceptionnelle », souligne pour sa part Amaury Boillat, inspecteur de la faune à l’Office jurassien de l’Environnement. D’après ce dernier, une vingtaine de lynx foulent le territoire jurassien, mais ils occupent de très vastes territoires. Sur cette vingtaine, plusieurs sont établis dans nos contrées, d’autres ne font qu’y transiter, selon Amaury Boillat. /mle