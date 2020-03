 Appels en hausse à la Main Tendue

Les appels de détresse se multiplient à la Main Tendue depuis le début de la crise sanitaire. L’association, qui offre un contact de premier secours émotionnel à la population, a recensé sur la première quinzaine de mars plus de 1700 entretiens durant lesquels le coronavirus a été abordé. La population a besoin de se confier sur le stress, les craintes et la solitude engendrés par cette pandémie. Est-ce que les seniors, appelés à rester strictement confiner chez eux, sont les plus nombreux à composer le 143 ?

Natacha Mengoli a posé la question à la secrétaire générale de la Main Tendue. Sabine Basler.