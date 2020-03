Les hôpitaux biennois unis face à la crise

Le Centre hospitalier Bienne et la Clinique des Tilleuls se donnent la main pour contrer le coronavirus. Les deux structures ont annoncé samedi avoir mis en place une collaboration afin de pouvoir traiter au mieux la population de la région durant cette crise sanitaire. Dès à présent, les patients gravement atteints du Covid-19 et nécessitant une assistance respiratoire seront traités en premier lieu au CHB. Les opérations urgentes, encore autorisées, seront regroupées sur le site de la clinique privée détenue par Hirslanden. Grâce à cette mise en commun du personnel médical, du matériel, des médicaments et autre ressources diverses, les deux hôpitaux entendent gagner en efficacité.

« On sait que si on se met ensemble, on est beaucoup plus efficient »

Kristian Schneider, directeur général du Centre Hospitalier Bienne