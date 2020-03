Pollution de la Suze : l’enquête n’est pas terminée

L’enquête sur la pollution de la Suze en juillet 2019 est toujours en cours. Le Conseil-exécutif a ainsi répondu à une motion de la Verte Moussia von Wattenwyl. La député de Tramelan demandait au canton de faire toute la lumière sur cette catastrophe, qui a tué des milliers de truites. Pour rappel, suite à cette pollution, entre 100 et 150 kilos de poissons avaient été retrouvés morts entre St-Imier et Cormoret.Dans sa réponse, le Conseil-exécutif précise toutefois que la procédure n’est pas encore terminée. L’enquête est menée par le Ministère public régional Jura bernois-Seeland. À son terme, les causes de cet incident seront communiquées à la population, en particulier aux pêcheurs. Indépendamment de cette procédure, des mesures d’assainissement ont déjà été mises en œuvre dans une entreprise de galvanoplastie, qui pourrait être à l’origine de cette pollution. Le gouvernement bernois assure encore que les mesures requises seront prises pour empêcher de nouveaux incidents. /mdu