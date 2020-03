Comptes meilleurs que prévus à Berne

Berne boucle ses comptes sur un résultat bien meilleur que prévu. Le canton a enregistré un bénéfice de 265 millions de francs en 2019, c’est plus du double du montant qui avait été budgétisé. Ce résultat réjouissant s’explique par une amélioration des charges et des revenus. Les rentrées fiscales dépassent les prévisions de 35 millions de francs, en raison notamment des parts plus importantes touchées sur l’impôt fédéral direct et dur l’impôt anticipé. Côtés charges, les montants prévus pour le personnel, les soins hospitaliers et les transports publics notamment n’ont pas été atteints. Seules la formation professionnelle et les contributions enregistrent des chiffres moins bons que budgétés.

Les investissements nets totalisent 374 millions de francs, soit 62 millions de moins que prévus. Ils ont été intégralement autofinancés. Le Conseil-exécutif analyse actuellement les raisons pour lesquels les investissements effectifs sont inférieurs aux prévisions budgétaires. Il estime qu’il faudra à l’avenir veiller à utiliser la totalité des ressources budgétées pour les investissements.







Perspectives incertaines

Malgré ce résultat réjouissant, le gouvernement reste prudent pour la suite. La crise du coronavirus aura de graves répercussions sur le développement économique, l’ampleur des conséquences est toutefois encore difficile à évaluer.

De plus, il existe encore une incertitude sur le montant des dividendes qui seront distribués par la BNS pour les prochaines années. /mdu