Intendance des impôts: le CJB ne veut pas de fusion

Le projet de restructuration de l'Intendance des impôts n'est pas du goût du Conseil du Jura bernois (CJB). Il l'a fait savoir mardi dans un communiqué. L'institution s'insurge surtout contre l'idée d'une fusion des régions Jura bernois et Seeland, fusion qui « ne respecte pas la territorialité des langues et vide petit à petit l'administration décentralisée de sa substance », a-t-elle écrit. Le CJB avait fait remonter ses doléances lors d'une consultation lancée par la Direction des finances, en vain. Il ajoute ne pas être opposé à des restructurations de l'Intendance ou d'autres services cantonaux, « mais ces dernières doivent pouvoir cibler l'ensemble du canton et pas uniquement une région spécifique, en l'occurrence le Jura bernois ». Le conseil revendique ainsi de pouvoir conserver un site régional de l'Intendance des impôts bénéficiant d'une certaine autonomie et conservant des cadres francophones à sa tête. « La déclaration de planification doit être revue. » /comm-oza