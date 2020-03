L’HJB est entrée dans la phase deux de son plan de crise

La troisième et dernière phase correspond à l’accueil de plus de huit patients par heure et jusqu’à 80 personnes hospitalisées. Au-delà, l’hôpital risque d’être saturé et les conditions de soins deviendraient de plus en plus compliquées. Arian Kovacic se montre toutefois rassurant. Le directeur général adjoint de l’HJB explique que la courbe d’infection du Jura bernois reste plus faible que dans d’autres régions et que la phase trois ne devrait donc pas être dépassée. L’hôpital se prépare toutefois à cette éventualité.





Un effort civique à fournir

L’Hôpital du Jura bernois rappelle encore l’importance de suivre les directives de la Confédération du canton de Berne, afin d’éviter un engorgement des infrastructures hospitalières. /mdu