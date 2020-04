Soutien aux futures mamans et jeunes parents

Les doulas, accompagnantes à la naissance, de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois ont mis en place une hotline pour les futures mamans et jeunes parents, chaque jour entre 9h et 21h. Les numéros de téléphone à appeler au quotidien sont à retrouver sur la page Facebook de l’association.



Le but de cette démarche est d’offrir une écoute bienveillante et gratuite, en toute confidentialité, avant et après la naissance d’un enfant.

En cette période particulière liée au Covid-19, l’idée est de rassurer les futurs ou jeunes parents mais aussi, si possible, de pouvoir soulager les sages-femmes en leur proposant la collaboration des doulas. /comm-jpp