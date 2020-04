Démission au Conseil municipal de Cormoret

Le Conseil municipal de Cormoret perd l’un de ses membres. David Schwab, entré en fonction il y a trois mois, a présenté le 24 mars sa démission de l’exécutif du village. Il évoque des divergences de vue inconciliables pour motiver son choix. En cause : la poursuite du chantier sur les immeubles de la route Principale 14 et 16. Une des entreprises mandatée tenait à poursuivre ses activités et le Conseil municipal, défavorable à l'origine, a dû s’y résoudre. D’autres firmes ont alors aussi repris leurs activités par la suite. Les autorités de Cormoret expliquent que les communes n’ont pas légalement le droit d’interdire un chantier. Seule la Confédération le peut.

Le Conseil municipal a décidé de fonctionner à quatre membres le temps que la crise sanitaire passe. Il mettra par la suite le poste au concours. /comm-amo