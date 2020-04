Des cas de Covid-19 dépistés dans un EMS du Jura bernois

Le canton de Berne précise que toutes les mesures de protection nécessaires ont été prises. La direction du home travaille en liaison avec le médecin cantonal. Un système de reporting a été établi. Il permet de répondre au plus vite aux besoins thérapeutiques des malades et des autres résidents, de couvrir les besoins en personnel et en matériel, et de soutenir l’EMS pour gérer la situation.





Une stratégie à affiner

La Direction de la santé explique encore être consciente du défi que représente le coronavirus pour les EMS, et elle leur adresse régulièrement des informations sur la situation. Des stratégies basées sur plusieurs scénarios sont par ailleurs en cours d’élaboration et seront communiquées prochainement. « Elles doivent permettre de trouver des solutions pour faire face dans l’ensemble du canton à la multiplication des cas, à laquelle on peut s’attendre dans les EMS ». /mdu