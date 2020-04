L’AJR s'adapte pour garder contact

L’Action Jeunesse Régionale (AJR) change son fusil d’épaule. L’association innove dans cette période particulière. Dans un communiqué publié vendredi, elle indique avoir « trouver des solutions efficientes et mis en place une stratégie cohérente » pour continuer à garder un lien avec la jeunesse malgré les mesures actuelles. Ainsi, elle propose régulièrement des idées d’activités sur ses pages Facebook et Instagram. Elle organise également des vidéoconférences les lundis et mercredis. Une permanence téléphonique a également été mise sur pied du lundi au vendredi.

L’AJR s’engage également auprès des communes. Elle a publié un dépliant recensant les actions solidaires dans toute la région. L’association passera également de manière aléatoire dans les communes membres pour diffuser des conseils de prévention. /comm-amo