La Neuveville : réouverture partielle de la déchetterie

La Neuveville rouvre partiellement sa déchetterie. Cette dernière avait été fermée en raison de la situation sanitaire actuelle. Toutefois, la commune a décidé de la remettre en service à partir de lundi. Elle édicte par contre des règles strictes à respecter. Ainsi, seuls les habitants ou ceux qui ont un commerce à La Neuveville pourront y accéder. Ils devront également se munir d’une attestation. L’accès sera limité à cinq personnes à la fois et les utilisateurs devront respecter un marquage au sol ainsi que la distance de sécurité. La Municipalité demande également que les déchets soient triés à l’avance dans le but d’aller plus vite une fois sur place. /comm-amo