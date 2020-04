Le BLS réduit ses horaires

Deux liaisons ferroviaires nocturnes en moins entre Bienne et Berne. Le BLS indique ce vendredi dans un communiqué qu’il va supprimer des trains sur cet itinéraire les vendredis et samedis soir. Il n’y aura ainsi plus d’InterRegio entre les deux villes à 00h26 au départ de Bienne ou à 1h12 depuis Berne.

D’autres lignes sont également concernées par des changements : celle entre Wollhusen et Langenthal et celle reliant Brig à Domodossola. Retrouvez toutes les informations sur le site de la compagnie. /comm-amo