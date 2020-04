Des consignes à respecter, même par beau temps

L’organe de conduite du Jura bernois appelle à la plus grande prudence. Avec les températures qui deviennent de plus en plus agréables et le soleil radieux, l’envie de s’aérer est compréhensible. Des précautions sont toutefois de mise pour combattre la pandémie de Covid-19. L’organe de conduite martèle que la solidarité et la discipline sont indispensables pour venir à bout de cette crise. La police est d’ailleurs sur le terrain pour faire respecter les consignes.

Il faut éviter les déplacements inutiles, et surtout ne pas se regrouper sur les lieux touristiques ou installations sportives. Les balades ne sont pas interdites, mais l’organe de conduite recommande les sites moins fréquentés. Le Jura bernois offre suffisamment de nature, pour que chacun y trouve son compte, souligne l'organde de conduite dans son communiqué. /mdu