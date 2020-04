Enseignement à distance : un défi pour les profs et les élèves

Enfants et adolescents poursuivent leur quotidien loin des bancs de l’école. Après l’annonce de la fermeture des écoles dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, un enseignement à distance s’est mis en place. À l’école secondaire de St-Imier, les plateformes numériques sont des outils précieux dans ce contexte. Des exercices et des plans de travail peuvent ainsi être transmis facilement, tout comme des vidéos explicatives réalisées par les profs. De plus, l’école a pu fournir des ordinateurs portables aux quelques élèves qui n’en avaient pas à disposition, et les contacts restent fréquents entre profs et élèves. Obada Elaian, enseignant de maths et sciences, explique de quelle façon le travail avec les élèves se poursuit :