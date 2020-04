Une BD pour expliquer le coronavirus aux enfants

Il n’est pas toujours facile de répondre aux questions que les enfants se posent sur le coronavirus. Pour expliquer la crise actuelle de façon adaptée aux plus jeunes, une enseignante du Plateau de Diesse a réalisé une bande dessinée. Aude Grossenbacher y explique comment se propage le virus et quels sont les gestes à adopter pour se protéger soi-même et les autres. Grâce à des mots simples et des illustrations, le message est ainsi plus facile à transmettre aux jeunes enfants, comme l’explique Aude Grossenbacher :