Berne prend des mesures dans le domaine de l'asile

La pandémie de coronavirus oblige le canton de Berne à adapter sa stratégie dans le domaine de l'asile. Des mesures de protection ont été prises, pour réduire le risque d'infection des requérants d'asile et du personnel. Les structures d'accueil habituelles sont presque pleines, ce qui ne permet pas de respecter les consignes de distance. C'est pourquoi des lieux d'hébergement supplémentaires doivent êre ouverts. Les requérants les plus vulnérables, les personnes âgées ou avec des problèmes de santé, sont ainsi hébergés séparemment. Le foyer Eschenhof à Gampelen a ainsi été mis en service à cet effet. Le canton de Berne travaille avec les communes pour ouvrir de nouveaux lieux, qui seront communiqués prochainement.Les transferts dans les centre de retour sont par ailleurs suspendus et l'ouverture de ces centres est repoussée. /mdu