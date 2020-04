Bienne : quartier de l’Avenir bientôt à 30 km/h

Le quartier de l’Avenir passera à 30 km/h à mi-septembre. Les travaux ont débuté ce lundi pour réaménager l’espace. La Ville de Bienne a obtenu la convention de financement de la Confédération et du Canton, étant donné que ce projet est subventionné dans le cadre des projets d’agglomération. Le Conseil de ville avait, en 2017, débloqué 1,5 million de francs pour ce changement. Les autorités biennoises expliquent que la volonté, à terme, est d’améliorer « la sécurité routière » et de « réduire le trafic parasitaire ».

Le secteur concerné va de la rue de l’Avenir et de la rue de Fribourg jusqu’au chemin de la Forge. Les entrées de la zone concernée seront conçues en majeure partie sous forme de trottoirs continus et, sur de plus longs tronçons, les places de stationnement et les nouvelles plantations d’arbres seront installées de façon décalée afin d’aider à la modération du trafic. Certaines bordures de trottoirs seront aussi déplacées et un nouveau revêtement sera posé sur de grandes surfaces. /comm-amo