La cimenterie Vigier devra réduire ses émissions

En Europe, l'Allemagne et la Suisse figurent parmi les pays les plus exigents en matière d'émissions. La révision de l'ordonnance sur la protection de l'air est en consultation jusqu'au 20 août. Elle concerne aussi les oxydes de soufre, l'ammoniac et les composés organiques volatils (COV), qui se forment lors de la combustion de différents matériaux. /oza-ats