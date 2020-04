Le bus de dépistage du coronavirus envoyé dans le Jura bernois

Le Jura bernois est l’arrondissement bernois qui compte le taux le plus important de nouveaux cas de coronavirus durant les dix derniers jours. Il s’agit de chiffres comptabilisés à l’échelle cantonale par arrondissement.







Le bus au chevet des homes



La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration en concertation avec l’organe de conduite cantonal a décidé de déplacer le bus de dépistage. Stationné sur le site de BernExpo, il a été envoyé dans le Jura bernois et se trouve en ce moment à La Neuveville à côté de l'EMS Mon Repos. « Les tests seront pratiqués en priorité sur les résidents des EMS et sur le personnel assurant les soins et la prise en charge dans ces établissements » indique le canton dans son communiqué publié mercredi. Jeudi, le bus se déplacera à Orvin. Il effectuera une tournée systématique auprès de 14 EMS de notre arrondissement. La population de son côté est invitée à se rendre à Berne au drive-in ou au sein des hôpitaux tout en prenant les précautions nécessaires.







Chiffres hauts dans le Jura bernois

Le canton de Berne analyse le nombre de cas de Covid-19 par arrondissement depuis le 26 mars. « La hausse la plus importante, et de loin, a été observée dans le Jura bernois ». Le taux d’infection a grimpé à 290 personnes pour 100’000 habitants indique le gouvernement. En comparaison, en deuxième place, le Haut-Simmental compte 187 cas pour 100'000 habitants et Bienne, troisième, 154. Dans le Jura bernois au 5 avril, 156 des 54’000 habitants que compte l’arrondissement ont ainsi contracté le coronavirus.

Ces chiffres sont en hausse en moyenne cantonale. Au début du comptage, en moyenne, 63 personnes sur 100'000 avaient contracté le virus. Dernièrement, ce taux est monté à 109.



La Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration est en train d’analyser les causes de ces fortes disparités régionales. /comm-jrg