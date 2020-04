Limiter l'accès au lac

Les autorités de Bienne et de Nidau craignent de grands rassemblements au bord du lac à l'occasion du week-end de Pâques. Tous les parkings publics avec accès direct au littoral seront ainsi fermés de vendredi à lundi. Cette mesure pourra s'appliquer à d'autres parkings du quartier du lac. Il est en outre possible qu'elle soit prolongée. Dans un communiqué diffusé mercredi, les autorités annoncent également que des patrouilles seront déployées afin de faire respecter les règles de distanciation sociale. De manière globale, la population est appelée à rester chez elle et à réduire ses sorties au strict minimum.



Il est à noter encore que les places de jeux des Prés-de-la-Rive à Bienne seront fermées. Certaines installations sportives seront quant à elles démontées provisoirement. La Ville de Bienne n'entend pas prononcer de fermeture généralisée des lieux publics pour l'heure. /comm-oza