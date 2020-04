Fusion du Haut-Vallon : une quotité d’impôts prévue à 1.89

La sérénité de mise

Malgré des charges budgétaires importantes prévues, la future commune dit être « sereine ». Elle compte sur d’importantes réserves financières et une dette maîtrisée pour assurer sa santé financière.

Dans son rapport définitif concernant les finances de la commune d’Erguël, le groupe de travail en charge du dossier note également que « la nouvelle commune deviendra à terme plus efficiente, plus rationnelle et financièrement bien plus stable du point de vue fiscal ».



La votation sur la fusion est pour l’heure maintenue à la date du 27 septembre. Il est également possible de donner son avis sur les armoiries et ce jusqu’au 17 avril. Trois variantes sont proposées. /comm-jrg