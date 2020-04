La solidarité transfrontalière saluée

Les échanges transfrontaliers se poursuivent malgré la pandémie de coronavirus. La Conférence TransJurassienne salue ce jeudi, dans un communiqué, « la solidarité entre les deux pays ». L’organisme de coopération transfrontalière le souligne en rappelant que plusieurs patients français ont été accueillis dans des hôpitaux suisses pour lutter contre le Covid-19. Lors d’une visioconférence tenue mercredi, les acteurs d’arcjurassien.ch et de la région Bourgogne-Franche-Comté ont « rappelé qu’un relâchement des efforts mis en place de part et d’autre de la frontière pourrait occasionner de très graves conséquences sanitaires ». Ils ont également relevé que « les mesures de confinement et les restrictions de déplacements n’ont pas mis fin aux échanges transfrontaliers dans l’Arc jurassien franco-suisse. Ils précisent enfin que, dans l’attente des conditions de sortie de crise, « les échanges se poursuivront au niveau politique et technique dans le cadre de la Conférence TransJurassienne. /comm-msc