La mission Apollo 13 a 50 ans

La nuit du 13 au 14 avril 1970, reste une date historique dans le monde de la conquête spatiale. La NASA envoie une troisième mission sur la lune après Apollo 11 en juillet 1969 et Apollo 12 en novembre 1969. À bord de la fusée Saturne 5, qui se lance le 11 avril à 13h13, trois astronautes américains Jim Lowell, John Swigert et Fred Haise vivent l’une des plus difficiles missions spatiales : un réservoir à oxygène a explosé, obligeant les astronautes à se réfugier dans la capsule lunaire, et à modifier la trajectoire autour de la lune.

Durant les 4 jours qui suivent, les ingénieurs de la NASA ont dû gérer cette crise, improviser et imaginer le retour de ce module spatial sur la terre. Si la mission est manquée au niveau spatial, elle sert d’exemple et de leçons encore aujourd’hui dans les cours de management. Roland Keller est ingénieur et journaliste, spécialiste des missions spatiales de la NASA où il se rend plusieurs fois par années. Il est revenu pour nous sur la mission Apollo 13 dont le but était de fouler le sol lunaire afin de rapporter des roches pour continuer les études commencées quelques mois auparavant. (son à écouter ci-dessous).