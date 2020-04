Futurs apprentis dans l'expectative

Le coronavirus chahute aussi le monde de l’apprentissage. Certains jeunes n’ont pas accès à leur entreprise formatrice, d’autres voyaient les examens approcher sans connaître leurs modalités avant que la Confédération n'annonce jeudi une solution nationale. Et puis il y a aussi ces écoliers qui termineront leur scolarité obligatoire en juillet et qui n’ont pas encore trouvé de places d’apprentissage. Ces dernières pourraient venir à manquer. Que faire dans ce cas ? L’Office de l’enseignement secondaire du 2e degré et de la formation professionnelle cherche des solutions. Florent Cosandey, chef de la section francophone, dresse un tableau de la situation :