Transpirer avec les clubs biennois

Sport et confinement ne sont pas nécessairement incompatibles. « Bouger, c’est important et aussi possible en restant chez soi », c'est ce qu'affirme la Municipalité de Bienne qui a lancé mardi matin une nouvelle action en partenariat avec les clubs sportifs. Petits et grands pourront, durant les vacances de Pâques, profiter de vidéos qui présenteront des exercices à faire individuellement ou en famille. Ces tutoriels d'une durée d'environ 20 minutes seront publiés sur le site du Services des sports. Ils ont été conçus par plusieurs clubs et dévoileront quelques méthodes d'entraînement.



L'idée de la Municipalité est aussi de soutenir les clubs. Chacun recevra ainsi une contribution financière pour sa prestation filmée. Rappelons encore que si la pratique d'un sport à domicile est recommandée, elle ne doit pas se faire n'importe comment. Le Bureau de prévention des accidents vient ainsi de publier une série de recommandations en la matière. /comm-oza