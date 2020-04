Week-end pascal sous le signe du respect

C'était à prévoir : avec des températures douces et un soleil généreux, le week-end de Pâques a attiré la population à l'extérieur. Mais si les habitants ont largement profité de la météo printanière, ils ont aussi respecté dans la majorité des cas les règles sanitaires édictées en raison du coronavirus, selon la police cantonale bernoise. Des agents ont patrouillé au bord du lac, à proximité des cours d'eau et vers les places de pique-nique notamment. Ils estiment que les gens ont joué le jeu en évitant très souvent les rassemblements de plus de 5 personnes et en conservant une distance de sécurité. Quelques amendes ont été distribuées, mais globalement, le rôle de la police s'est limité à sensibiliser et informer la population. /oza