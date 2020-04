Coup d'envoi de la journée de solidarité de la Chaîne du Bonheur

La présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga a lancé jeudi matin la journée de solidarité de la Chaîne du Bonheur. L'objectif est de récolter des dons pour aider les personnes que le coronavirus a mises dans le besoin. Une action à laquelle RJB participe.

Dans une interview accordée à la RTS, Mme Sommaruga exprime sa gratitude envers la fondation et ses partenaires pour l'organisation de cette collecte, indique la Chaîne du Bonheur. « Nous avons besoin de solidarité et de soutien. Il faut aussi des moyens et des organisations qui puissent réellement venir en aide aux personnes touchées par cette situation », a souligné la conseillère fédérale.

La journée de solidarité dans le cadre de la collecte « coronavirus » a été lancée jeudi matin à 7h dans les quatre régions linguistiques du pays. Depuis le 23 mars, plus de 17 millions de francs ont déjà été réunis.



Catherine Baud-Lavigne, directrice adjointe de la Chaine du bonheur affirme d'ailleurs que cette collecte est unique en Suisse.