Une roulotte à poules graffée pour Le Tamaris

Le confinement lié au Covid-19 représente un défi pour les institutions actives dans le social. Comment recréer du lien et insérer à nouveau les personnes fragiles dans un tel contexte ? Le foyer de vie et de réhabilitation Le Tamaris à Reconvilier a dû se réinventer. Les projets ont été revus et adaptés. C’est dans ce cadre que le projet de restaurer et repeindre la roulotte à poule de l’institution s’est imposé. À côté de l’institution, en plein air, le graffeur biennois Seyo a commencé son œuvre vendredi. La performance a été organisée par l’un des résidents, Michael Riggs, 26 ans. Et lorsque l’on parle graff, l’ambiance doit être au rendez-vous comme nous l’explique Michael Riggs :