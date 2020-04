Le Jura et ses dinosaures pour les enfants

Un ouvrage ludique mais tout de même sérieux pour tout savoir sur les dinosaures et autres mammouths dans le Jura sort de presse. La collection de livres pour enfants « Les Guides à pattes » a réalisé un numéro spécial sur le sujet. L’ouvrage s’intitule « Dinosaures, mammouths & Cie ». Il se compose d’une trentaine de pages et a été conçu en collaboration avec le JURASSICA Museum à Porrentruy. Le lecteur – jeune ou moins jeune - peut ainsi découvrir le passé de la région à travers d’une petite allosaure baptisée Allie qui sert de fil rouge. La série « Les Guides à pattes » présente traditionnellement des sites archéologiques en Suisse. Elle fait donc sa première incursion dans la paléontologie et le choix du Jura s’est imposé de lui-même, comme l’indique Bernard Reymond, responsable de la collection :