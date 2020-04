Les services ouvrent à nouveau dans les communes

Les communes du Jura bernois reprennent petit à petit leur fonctionnement normal. À la suite de l’annonce du Conseil fédéral du lancement du déconfinement dès le 27 avril, les autorités communales ont pris des mesures qui sont relatées ci-dessous :





La Neuveville :

Le 6 avril 2020, la déchetterie communale a été rouverte partiellementtous les matins. Ses horairesseront étendus dès le 27 avril 2020 à deux après-midis par semaine, à savoir les mardis et les jeudis de 15h00 à 18h00.



L’Exécutif communal a également décidé de rouvrir la rampe d’accès au lac et d’autoriser l’utilisation de la grue dès le27 avril 2020: La mesure concerne uniquement les personnes ayant leur bateau à La Neuveville et doit se dérouler sous contrôle des professionnels et du garde-ports.







St-Imier :

À partir du lundi 27 avril, à 8h, l’administration communale rouvrira selon l’horaire habituel. Des mesures ont été prises pour garantir le respect des directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Les guichets les plus fréquentés ont été équipés de protections en plexiglas qui permettent d’éviter le contact direct entre interlocuteurs. Le marquage au sol doit permettre à chacun de garder ses distances. Pour toute communication la chancellerie municipale peut être contactée au 032 942 44 24 ou à info@saint-imier.ch.





Tramelan :

Dès le 27 avril, seul l’Hôtel de Ville sera accessible aux horaires habituels. Pour des raisons d’effectif, les guichets des Services techniques (Promenade 3) et du Service social (Hôtel de Ville) continueront jusqu’à nouvel avis de fonctionner comme à ce jour, sur rendez-vous. De son côté, la déchetterie communale (Trame 13) reprendra également du service, selon l’horaire habituel. Des aménagements seront réalisés pour respecter les prescriptions imposées par l’OFSP. Pour ce qui est de la crèche, elle rouvrira progressivement jusqu’au 11 mai. Le 27 avril, seuls les parents qui travaillent ou sans solution de garde pourront placer leurs enfants. Quant à l’école à journée continue et l’Association de Jeunesse régionale, elles rouvriront le 11 mai, à un rythme qui doit encore être déterminé.







Valbirse:

Fermée depuis le 17 mars, la crèche Au P’tit Château rouvrira ses portes dès le lundi 27 avril. Des mesures de protection du personnel, des parents et des enfants seront mises en place.



/comm-jrg